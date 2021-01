Juventus-Spal, la favola di Da Graca: il talento made in Palermo esordisce in Coppa Italia e propizia il gol di Chiesa

Il grande giorno, per Cosimo Da Graca, è finalmente arrivato.

Nato e cresciuto a Palermo Cosimo Da Graca, è uno dei giocatori più in vista dell’Under 23 bianconera in questo inizio di stagione. Il centravanti siciliano, nonostante la sua giovane età, è già riuscito ad attirare le attenzioni della prima squadra segnando 4 goal nelle prime 4 partite dell’anno e divenendo uno dei punti fermi della Primavera. E’ così che, passo dopo passo, il classe ’02 è riuscito a guadagnarsi la prima chiamata di Andrea Pirlo in occasione della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Nonostante i suoi 18 anni, l’attaccante bianconero, ha già potuto assaporare – anche se a piccoli sprazzi – il fascino della Champions League.

Ma non solo. Cosimo Da Graca infatti, dopo essere stato convocato anche per la sfida di Coppa Italia di questa sera contro la Spal, ha debuttato con la maglia bianconera facendo il suo ingresso all’82°. Il centravanti, entrato in campo con personalità ha sfiorato il gol nei minuti di recupero con una bella conclusione parata dal portiere, subito dopo – a pochi secondi dal fischio finale – ha propiziato il gol di Chiesa nei minuti di recupero.