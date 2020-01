Juventus-Roma, Sarri: “Sarà un match complicato, giallorossi forti. CR7? Devo parlare con lui”

La Juventus si prepara alla sfida di Coppa Italia contro la Roma.

Juventus-Roma, Fonseca: “La squadra è motivata, vogliamo vincere. Perotti? Ho una speranza”

I bianconeri si preparano al match dell’Allianz Stadium di mercoledì sera valido per i quarti di finale della competizione nazionale che li vedrà opposti ai giallorossi. Il tecnico della compagine piemontese, Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato la sfida contro gli uomini di Paulo Fonseca.

“Basta veder i risultati della Roma in trasferta, lì subisce la metà ma segna ugualmente. Partita molto delicata e molto difficile. L’importate in campo è essere equilibrati e avere ordine, quindi penso di sì. Vediamo, qualcosa ci dobbiamo studiare. Oggi abbiamo fatto un po’ di tattica, vediamo l’allenamento di domattina. Ancora non ho deciso niente.Oggi Cuadrado non aveva la febbre, si è allenato in palestra. Alex Sandro non ha niente di grave ma è da valutare. Turnover? Voglio pensare che la squadra abbia sempre margini di miglioramento. Cristiano valutiamo domattina, se sta bene penso che possa fare tre partite in una settimana. Son diverse settimane che non ne fa tre, ma lui deve sentirsi nelle condizioni ideali per poterlo fare. Ultimamente non è stato così perché aveva qualche linea di febbre. Domattina parlo con lui per capire se ha completamente recuperato. La Roma è una squadra forte, i momenti di sofferenza li fa passare a tutti. Hanno numeri migliore in trasferta rispetto a a casa”.

