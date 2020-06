Juventus-Milan, la carica di CR7 per i tifosi: “Saremo sempre insieme, non importa dove siate”

Cristiano Ronaldo carica il popolo juventino.

Il campione portoghese della Juventus, a poco più di un’ora dalla sfida di Coppa Italia contro il Milan, ha fomentato i propri supporters che questa sera non potranno essere presenti all’Allianz Stadium. Le norme anti Covid 19, infatti, proibiscono ai tifosi di recarsi allo stadio e per tale motivo non potranno incitare la propria squadra del cuore. Il lusitano, però, ha postato questo messaggio attraverso il proprio profilo instagram.

“Ovunque voi siate, noi saremo sempre insieme”.