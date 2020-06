Juventus-Milan, Buffon: “Ritrovare il calcio importante per l’Italia. Sesta coppa? Non mi interessa”

La voglia di Gianluigi Buffon.

Tra poco meno di un’ora la Juventus ritornerà finalmente in campo dopo tre mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus. Ad affrontare i bianconeri ci sarà il Milan di Stefano Pioli, che senza Zlatan Ibrahimovic dovrà tentare di trovare almeno un gol per portarsi in vantaggio nel risultato complessivo dopo l’1 a 1 dell’andata: l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere la finale della Coppa Italia dove affronteranno la vincente della sfida di domani, tra Napoli e Inter.

A pochi minuti dall’inizio della gara il portiere della Juventus, Gigi Buffon, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport esprimendo tutta la sua gioia per la ripresa del calcio italiano: “Sono sensazioni belle di una ritrovata normalità, seppur ancora anormale. E’ vero che è un primo step importante perché alla fine il calcio ha sempre condizionato gli umori del nostro popolo e ha sempre scandito il tempo della nostra nazione. Quindi ritrovarlo è un qualcosa di importante per tutta l’Italia“.

Sul lungo periodo di quarantena che ha obbligato i calciatori a stare lontani dai campi, ma comunque fondamentale per cercare di limitare la diffusione del COVID: “E’ stato sicuramente un qualcosa che ci ha messo a dura prova perché inevitabilmente è un qualcosa che esula dalla normalità. Fa parte dell’eccezionalità e come tutte le cose eccezionali non sei abituato a gestirle e a volte questo senso di indeterminatezza condizionava il nostro umore.

In caso di vittoria finale, Buffon conquisterebbe la Coppa Italia per la sesta volta nella sua carriera: “Non è questa una cosa importante. Ho già vinto tanto e sono già soddisfatto ma nel momento in cui si continua a giocare e la storia della Juve continua è normale fare incetta di tutto il possibile“.