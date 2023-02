Juventus-Lazio, probabili formazioni: Immobile dal 1′, dubbio in attacco per Allegri

Alle ore 21:00, all'Allianz Stadium, andrà in scena l'ultimo quarto di finale di Coppa Italia . La Juventus di Massimiliano Allegri ospiterà la Lazio e la vincente affronterà in semifinale l' Inter di Simone Inzaghi , reduce dalla vittoria per 1-0 conquistata contro l' Atalanta grazie alla rete messa a segno da Matteo Darmian . In caso di parità al termine del tempo regolamentare di gioco, l'incontro proseguirà con supplementari ed eventuali calci di rigore.

E' un momento tutt'altro che positivo per i padroni di casa, chiamati a riscattare la deludente sconfitta rimediata in campionato contro il Monza. Bianconeri che non vincono in campionato dallo scorso 7 gennaio, quando la Juventus ha battuto l'Udinese in casa per 1-0. Poi due sconfitte ed un pareggio. Dopo la cessione di Mckennie al Leeds e l'infortunio di Milik, Allegri dovrà rinunciare ancora una volta a Pogba, fermo ai box per un nuovo problema muscolare. Dubbio in attacco per l'allenatore toscano: chi dovrebbe trovare spazio dal primo minuto è Chiesa alle spalle di Vlahovic. Anche se Di Maria scalpita.