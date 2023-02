Juventus-Lazio 1-0: Bremer incide in Coppa Italia. Allegri vola in semifinale

Gara solida, cinica, attenta e concentrata della Juventus che riscatta la sconfitta di Monza in campionato e guadagna l'accesso alla semifinale di Coppa Italia battendo la Lazio 1-0. Allo Stadium i bianconeri giocano meglio, vanno vicini al gol con Kostic e Rabiot e poi sbloccano il match con Bremer. Nella ripresa la Lazio ci prova con un baricentro più alto ed un atteggiamento decisamente più propositivo, ma la squadra di Allegri controlla senza grossi problemi serrando i ranghi e non concedendo alcuna opportunità alla formazione di Sarri. In semifinale ci sarà derby d'Italia con l'Inter, che ripeterà la finale dello scorso anno, vinta ai supplementari dai nerazzurri di Simone Inzaghi.