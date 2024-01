Juventus-Frosinone 4-0: monologo bianconero. Tripletta Milik e rete di Yildiz

Ultimo quarto di finale di Coppa Italia tra Juventus e Frosinone. 2-1 il risultato finale. Inizio importante dei bianconeri che al 11' passano in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Milik. Al 26' ci prova Miretti che trova l'opposizione di Cerofolini. Al 38' raddoppia la Vecchia Signora ancora con il centravanti ex Napoli. Nel recupero della prima frazione ancora il bomber polacco che firma la sua tripletta personale. Nella ripresa tiro di Miretti che colpisce Milik e sigla il 4-0 ma il Var lo annulla. Poker che arriva qualche minuto dopo con Yildiz che continua a segnare. Al 72' ci prova Nicolussi Caviglia ma il suo tiro termina fuori. Al 77' ci prova Cambiaso ma super parata di Cerofolini. Bianconeri che con questo successo affronteranno la Lazio in semifinale.