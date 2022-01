Inter-Empoli 3-2 (d.t.s.): Ranocchia, gol da cineteca! Sensi porta Inzaghi ai quarti

L'Inter batte l'Empoli ai supplementari e vola ai quarti di Coppa Italia. Andreazzoli vicino all'impresa ma Inzaghi l'ha ribaltata prima al novantesimo con una magia di Ranocchia e poi con la rete di Sensi ai supplementari

Dopo soli due minuti si è fermato “el Tucu”Correa che è caduto male sul terreno al seguito di un contrasto con Romagnoli. L’argentino, uscito dal campo in lacrime, ha lasciato il posto ad Alexis Sanchez e questa sostituzione, seppur non prevedibile almeno così precocemente, ha dato i suoi frutti alla compagine di Inzaghi. L’attaccante cileno ha infatti portato in vantaggio i nerazzurri, insaccando di testa il pallone scodellato in area da Dumfries al 13’. La formazione ospite ha trovato il gol del pareggio al 61’ grazie al solito Bajrami che ha sfruttato l’assist di Asllani ed ha battuto Radu con una conclusione vincente. Al 72’ era stato fischiato un calcio di rigore all’Empoli per un presunto tocco col braccio di Dumfries ma grazie all’ausilio del VAR l’assegnazione del penalty è stata revocata. Poco è cambiato per la compagine di Andreazzoli perché il gol del vantaggio è arrivato esattamente due minuti dopo con l’autogol di Radu scaturito dal colpo di testa potente di Cutrone che ha schiacciato la sfera sulla traversa, la quale è poi carambolata sulla schiena prima e sul tallone poi del portiere rumeno che è stato sicuramente sfortunato. L'Inter non molla mai il colpo ed il pareggio è arrivato con un gol meraviglioso siglato da Ranocchia in sforbiciata al novantesimo. Al 94' Sanchez avrebbe trovato addirittura il gol del vantaggio ma la rete è stata annullata per evidente fuorigioco del cileno. La partita è dunque proseguita ai tempi supplementari. Al 103' c'è stata la contro-rimonta dell'Inter con Stefano Sensi che ha raccolto il passaggio corto di Sanchez ed ha scaricato in rete un potente destro imprendibile per Furlan. Scommessa azzeccata per Inzaghi che ha schierato il centrocampista ex Sassuolo che in questo momento sembra essere vicino ad un prestito alla Sampdoria.