Genoa-Spal 1-0, Gudmundsson regala gli ottavi a Blessin: primo ko per De Rossi

Prima occasione della gara arriva dopo venti minuti, il colpo di testa dell'ex PalermoAlmici esce un soffio a lato della porta rossoblu. Alla mezz'ora risponde il Genoa con Portanova, la sua conclusione scheggia la traversa. Nel finale di primo tempo calcio di rigore per i padroni di casa, concesso dal direttore di gara per un fallo di mano di Moncini. Sul dischetto si presenta Gudmundsson, che trasforma per il vantaggio genoano. Tanti cambi e poche occasioni nella ripresa, il Genoa gestisce bene e rischia di raddoppiare ancora con l'islandese. Dopo quattro minuti di recupero, l'arbitro Santoro fischia la fine del match.