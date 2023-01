Fiorentina-Sampdoria 1-0: Barak trascina Italiano ai quarti di Coppa Italia

Sarà la Fiorentina di Italiano ad affrontare il Torino ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra toscana batte per 1-0 la Sampdoria al Franchi grazie alla rete di Barak nel primo tempo e si qualificano dunque al turno successivo. Nulla da fare per i blucerchiati, eliminati dalla competizione, che adesso dovranno rituffarsi sul campionato per cercare la salvezza.