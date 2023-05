Fiorentina-Inter, probabili formazioni: Italiano e Inzaghi si giocano la Coppa Italia

Le due squadre arrivano all'atto finale della competizione dopo un percorso abbastanza diverso, soprattutto per tasso di difficoltà. La squadra di Simone Inzaghi prima sfidare la viola, ha dovuto eliminare compagini del livello di Atalanta e Juventus, oltre che aver rischiato di uscire agli ottavi contro il Parma di Fabio Pecchia. D'altro canto, i ragazzi di Vincenzo Italiano sono stati protagonisti di un percorso da grande squadra, evitando qualsiasi tipo di scivolone contro squadre meno quotate. L'aver eliminato: Sampdoria, Torino e la schiaccia grandi Cremonese in semifinale, più di una prova in questo senso.

Tante analogie tra queste due squadre. La prima quella sulla proposta di gioco: sia Fiorentina che Inter amano mantenere il pallino del gioco in mano e costruire occasioni da gol con una manovra lenta e ragionata.

La proprietà di palleggio, la linearità ed il lignaggio nella tessitura della manovra, gli automatismi nei movimenti senza palla, l'estro e la verticalità in sede di rifinitura, la voracità e la risolutezza dei suoi finalizzatori. Sono le principali caratteristiche di queste due squadre, che si schierano su due vestiti tattici completamente diversi. Italiano predilige un 4-2-3-1, mentre Inzaghi è quasi definibile come un'integralista del 3-5-2.

La seconda relazione tra le due formazioni è quella nel percorso europeo. Sia i toscani che i lombardi hanno raggiunto le rispettive finali: di Conference e Champions League. Dunque, entrambe si giocano la possibilità di aprire nel concreto gli scenari di concludere questo finale di stagione con un doppio trofeo, che nel caso dell'Inter si sommerebbero con la Supercoppa Italiana vinta a gennaio contro il Milan.

Il tecnico siciliano si appresta a sfidare Barella e compagni con il suo marchio di fabbrica: il consueto 4-2-3-1. Spartito di un calcio propositivo, intenso e verticale. Feroce agonisticamente e a tratti arrembante. Davanti a Terracciano; Milenkovic e Ranieri comporranno il tandem di centrali difensivi; Biraghi e Dodò agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Amrabat e Castrovilli interni in zona nevralgica, mentre Ikonè e Nico Gonzalez saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà con ogni probabilità in Bonaventura il perno centrale. In avanti, infine, ci sarà Cabral.

In vista della finale di Coppa Italia, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato da Inzaghi. Davanti ad Handanovic, Darmian, Acerbi e Bastoni comporranno la linea difensiva. Dumfries e Dimarco agiranno da esterni alti; Brozovic schermo e playmaker davanti la retroguardia, con Calhanoglu e Barella intermedi di una linea mediana a tre. In avanti, con ogni probabilità spazio ancora una volta alla coppia Lautaro-Dzeko, con Lukaku pronto a subentrare a partita in corso.

LE PROBABILI FORMAZIONI — FIORENTINA (4-2-3-1) - Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral. All.: Italiano.

INTER (3-5-2) - Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia.