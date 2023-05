Fiorentina-Inter, Italiano: “Affrontiamo una finalista di Champions League. Dubbi…”

Vincenzo Italiano , tecnico della Fiorentina, ha presentato in sala stampa la finale di Coppa Itali a in programma questo mercoledì alle 21.00 contro l’ Inter allo stadio "Olimpico". Di seguito le sue dichiarazioni:

"Abbiamo un ostacolo durissimo, la finalista di Champions, ma arriviamo sereni per metterli in difficoltà. Sono fortissimi ma siamo arrivati fin qua e proveremo a dare filo da torcere. Quest'anno siamo partiti con due obiettivi: migliorare il cammino in Coppa Italia e ci siamo riusciti, onorare poi anche la Conference e arrivare fino in fondo. Vogliamo mettere in difficoltà le nostre due fortissime avversarie, adesso. Ci siamo meritati questo trofeo e vogliamo giocarcelo".