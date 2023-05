Fiorentina-Inter, Italiano: “Fuori a testa alta, Lautaro un campione. Testa a Praga”

"Avevamo di fronte la finalista di Champions, l'Inter, pensare di non concedere cose o che loro non creassero presupposti per farci male era impensabile. Abbiamo cercato di concedere meno possibile, anche sull'1-0 si è provato a non schiacciarci. Abbiamo concesso due gol per me evitabili, ma un campione (Lautaro, ndr) l'ha decisa. Meritavamo ampiamente il pareggio, gli episodi fanno la differenza. Usciamo a testa alta, ma è un peccato: potevamo ottenere di più ma non dobbiamo mollare, prendiamo il buono e correggeremo qualche errore fatto. Ci vuole fiducia per Praga. Non ci si può abbattere dopo una partita del genere, con l'Inter sono sempre state tirate dall'anno scorso e per me metterli in difficoltà è un grande orgoglio. La sconfitta amareggia, non immaginate quanto ci tenessimo a regalare questa gioia ai nostri tifosi. Usciamo a testa alta e con dentro tantissimo per un'altra finale"