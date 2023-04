Fiorentina-Cremonese, probabili formazioni: Italiano sfida Ballardini per la finale

La Fiorentina di Vincenzo Italiano e la Cremonese di Davide Ballardini si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia Frecciarossa.

Quasi tutto pronto per Fiorentina-Cremonese. Il match - valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia - è in programma alle ore 21.00 all'Artemio Franchi di Firenze.

Si riparte dal due a zero dell'andata con il quale la Viola ha ipotecato l'accesso all'ultimo atto della nota competizione. Chi avrà la meglio questa sera troverà in finale l'Inter di Simone Inzaghi che ha superato la Juventus di Allegri grazie ad un gol di Dimarco.

La Fiorentina non va in finale di Coppa Italia da ben nove anni quando perse poi contro il Napoli per tre a uno. I grigiorossi, invece, sognano la loro prima finale nella storia della coppa nazionale. La squadra di Italiano è reduce dalla sconfitta in campionato rimediata sul campo del Monza. Il percorso di Cabral e compagni è comunque da ritenersi soddisfacente visto che anche in Conference League la Fiorentina disputerà la semifinale. Dall'altra parte la Cremonese - dopo due vittorie consecutive ottenute contro Sampdoria e Empoli - ha perso nell'ultimo turno di Serie A contro l'Udinese. La salvezza resta un'impresa per i ragazzi di Ballardini che proveranno fino alla fine a dare battaglia alle dirette concorrenti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA-CREMONESE — FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Gonzalez. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Quarta, Venuti, Terzic, Ranieri, Duncan, Bianco, Barak, Kouamé, Jovic, Saponara, Sottil, Brekalo.

CREMONESE (4-3-1-2): Sarr; Sernicola, Ferrari, Bianchetti, Quagliata; Pickel, Castagnetti, Meité; Galdames; Okereke, Dessers. Allenatore: Ballardini.

A disposizione: Carnesecchi, Saro, Ghiglione, Vasquez, Lochoshvili, Valeri, Benassi, Acella, Buonaiuto, Felix, Ciofani, Basso Ricci.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

ASSISTENTI: Bresmes-Perrotti.

IV UOMO: Guida.

VAR: Mazzoleni.

ASS. VAR: Marini.

DOVE VEDERE IN TV FIORENTINA-CREMONESE — Fiorentina-Cremonese è in programma alle ore 21.00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.