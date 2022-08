Empoli-Spal, Venturato: “Visto spirito importante. Campionato? Vogliamo crescere”

"Come atteggiamento ci proviamo sempre, ma non è facile farlo contro una squadra di A e una come l'Empoli. Abbiamo tenuto bene il campo a tratti, anche se non abbiamo gestito sempre bene la palla. C'è stato uno spirito importante che ci ha consentito di arrivare al 120' e vincere una partita importante. Esposito è un giocatore per noi importante, il ritmo partita non può averlo anche a causa dell'infortunio che ha avuto. Maistro è stata una scelta tecnica e tattica. Anche lui viene da un intervento al naso, ha lavorato poco e ha fatto cinquanta minuti abbastanza bene. Murgia anche lui viene da un periodo in cui non ha giocato tantissimo, è stata una scelta quella di toglierlo a fine primo tempo".