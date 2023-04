Cremonese-Fiorentina, probabili formazioni: Italiano e Ballardini si giocano l’andata

Le probabili formazioni della sfida di Coppa Italia tra Cremonese e Fiorentina

⚽️

Quasi tutto pronto per Cremonese-Fiorentina. Il match - valido per le semifinali d'andata di Coppa Italia - è in programma alle ore 21.00 allo stadio Zini.

COME ARRIVA LA CREMONESE Per statura complessiva, valori tecnici ed assortimento della rosa, la Cremonese sembra quasi un ospite nella nostra Serie A. Nonostante ciò la formazione di Davide Ballardini mostra quasi in ogni gara orgoglio, amor proprio e motivazioni, nella testa e nell’anima di ogni singolo elemento. Sotto il profilo squisitamente tecnico e balistico il margine operativo è a dir poco esiguo, ma in termini di aggressività e atteggiamento propositivo lascia poco da desiderare. Tra le gestione Alvini e quella dell'ex Palermo, il trend è cambiato poco in campionato. Ultimo posto ormai quasi acquisito in modo statico dai lombardi e soli tredici punti totalizzati in ventotto gara disputate. Una vittoria, dieci pareggi e ben 17 sconfitte sono un bottino eccessivamente misero, che apre a pochissime speranze in ottica salvezza.

Dall'altra parte della medaglia c'è la Coppa Italia. La Cremonese dopo aver eliminato a sorpresa Napoli prima e Roma poi, con un discreto merito nei rispettivi turni della competizione, oggi si ritrova a disputare la prima semifinale della sua storia contro la Fiorentina, un avversario che sulla carta lascia grandi spiragli, in ottica sogno finale. I grigiorossi contro i ragazzi di Italiano, soprattutto tra le proprie mura dovranno mettere in campo fame, coesione, identità, entusiasmo per creare i presupposti per un eventuale passaggio del turno, che sarebbe clamoroso.

In vista del match contro i toscani, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato da Ballardini. Davanti a Carnesecchi, Aiwu, Bianchetti e Vásquez comporranno la linea difensiva. Sernicola e Valeri agiranno da esterni alti; Galdames schermo e playmaker davanti la retroguardia, con Pickel e Benassi intermedi di una linea mediana a tre. In avanti, con ogni probabilità spazio ancora una volta alla coppia Dessers-Tsadjout, con Ciofani pronto a subentrare a partita in corso.

COME ARRIVA LA FIORENTINA La Fiorentina di oggi è una squadra ritrovata, reduce da dieci risultati utili e consecutivi tra coppe e campionato. Nel complesso, per intensità, linearità ed incisività della proposta offensiva, è certamente un periodo in termini di performance più brillanti e convincenti della 'Viola' versione Italiano. Il 4-2-3-1 proposto dal tecnico siciliano funziona e diverta, la squadra si è dimenata con armonia e tonicità sul terreno di gioco, pressando alta, facendo circolare la sfera con grande fluidità e spesso in verticale, trovando ampiezza, profondità e tempi giusti per far breccia nei dispositivi difensivi avversari. L'ultima a cadere al cospetto di Biraghi e compagni è stata l'Inter di Simone Inzaghi, sfortunata quanto imprecisa nel concretizzare le palle gol prodotte.

In Coppa Italia come in Conference League il percorso è di valore. Eliminate Sampdoria e Torino, il terzo avversario abbordabile della Fiorentina è la Cremonese. Analizzando il tabellone è facile comprendere come, buona sorte e caduta delle grandi del nostro calcio abbiano agevolato alla squadra toscana di andare avanti nella competizione. Questo non toglie meriti e prospettive, a una squadra che gioca bene al calcio ed è in corsa per obiettivi concreti in tutte le competizioni a disposizione.

In vista del match contro i grigiorossi, questo dovrebbe essere lo schieramento pensato da Italiano. Davanti a Terracciano, Quarta e Igor comporranno il tandem di centrali difensivi; Dodò e Biraghi agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Amrabat e Mandragora interni in zona nevralgica, mentre González e Ikoné saranno ancora una volta gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Bonaventura il perno centrale. In avanti, infine, Cabral.

LE PROBABILI FORMAZIONI — CREMONESE (3-5-3): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Galdames, Pickel, Valeri; Tsadjout, Dessers. Allenatore: Ballardini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Cabral. Allenatore: Italiano.

Arbitro: Mariani di Aprili

DOVE VEDERE IL MATCH — Cremonese-Fiorentina, andata delle semifinali di Coppa Italia, è in programma alle ore 21 allo stadio Giovanni Zini di Cremona e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.