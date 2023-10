Cremonese-Cittadella, Gorini: “Brucia perdere nel finale. Loro spenti rispetto a venerdì”

"Brucia perdere ancora nel finale come venerdì. Fa parte del calcio e purtroppo dobbiamo accettarlo, ora dobbiamo recuperare le energie per prepararci al meglio per la prossima partita di Serie B: abbiamo disputato due prove importanti contro la Cremonese e per questo brucia ancora di più. I ragazzi hanno dato tutto, anche in inferiorità numerica e fino al 120': sarebbe stato meglio andare ai rigori, così poi te la giochi e vedi come va. Non ho nulla da rimproverare alla squadra: oggi ho scelto di far giocare chi ha avuto meno spazio, le prestazioni mi sono piaciute. Esco da questa partita con tanti segnali positive, ma dispiace per il risultato che è l'unica cosa che conta. Se l'atteggiamento sarà come quello di questi giorni, non girerà sempre male. Pensiamo di essere forti e di potercela giocare con chiunque, lasciamo stare l'arbitraggio e tutte le cose che possono dare delle alibi".