Coppia Italia, Milan-Spal: Piatek e Rebic nel 4-4-2 di Pioli, Dabo subito titolare. Le formazioni ufficiali

Ancora pochi istanti e sarà Milan-Spal.

Fischio d’inizio alle 18:00 per la partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, banco di prova per entrambi gli allenatori per lanciare qualche giocatore che ha avuto meno spazio in campionato. Pioli decide di puntare sul 4-4-2, con Piatek e Rebic in attacco.

A seguito le formazioni ufficiali.

Milan (4-4-2): A. Donnarumma; Conti, Kjær, Romagnoli, Hernández; Castillejo, Krunić, Bennacer, Bonaventura; Piątek, Rebić. A disp.: Begović, Soncin, Gabbia, Brescianini, Kessie, Paquetá, Leão, Maldini, Suso, Ibrahimović. All.: Pioli.

Spal (4-4-2): Berisha; Strefezza, Tomovic, Vicari, Igor; Tunjov, Murgia, Dabo, Jankovic; Paloschi, Floccari. A disp.: Thiam, Letica, Cionek, Valoti, Reca, Di Francesco, Salamon, Cannistra, Cuellar, Zanchetta, Mastrilli. All.: Semplici.