Coppa Italia, Spezia-Lecce: ai pugliesi basta un gol per tempo, Baroni agli ottavi

Il Lecce sbanca lo stadio "Alberto Picco" di La Spezia con un gol per tempo, i pugliesi si guadagnano l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia

Nel primo tempo un un'occasione per parte, ma a salire in cattedra sono i portieri Zoet e Bleve, che tengono il risultato sullo 0-0. Vantaggio siglato allo scadere della prima frazione con Listowski, abile a colpire di testa in area di rigore spezzina su assist di Barreca. Nei primi minuti della ripresa gli ospiti raddoppiano con Calabresi, gol quasi fotocopia del primo. Al minuto 64 lo Spezia sfiora la rete con Strelec, ma il tiro dell'attaccante bianconero si schianta sul palo. Ultima occasione per la compagine di Thiago Motta, rete annullata per fuorigioco al nuovo entrato Reca.