Coppa Italia, si parte il 7 agosto: turno preliminare con le squadre di Serie C

La Lega Calcio ha ufficializzato date gare del primo turno preliminare della Coppa Italia 2021-22: date e orari

La Lega Calcio ha ufficializzato le date delle gare del primo turno preliminare della Coppa Italia 2021-22 . Si inizia con Como-Catanzaro , in programma sabato 7 agosto alle ore 19, mentre domenica 8 andranno in scena Ternana-Avellino alle ore 18.30, Perugia-Sudtirol alle 19 e Padova-Alessandria alle ore 20.30.

Il regolamento è stato varato poche settimane fa e sarà valido per le prossime tre stagioni. Le quattro vincenti del turno preliminare andranno ad aggiungersi alle 40 squadre già inserite nel tabellone principale, ovvero le partecipanti al campionato di Serie A e B. Le quattro in più, iscritte alla Serie C, sono state scelte dalla Lega.