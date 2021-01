Coppa Italia, si entra nel vivo: al via gli ottavi di finale, il programma completo

La Coppa Italia entra nel vivo.

Domani, martedì 12 gennaio 2021, prenderanno il via gli ottavi di finale di Coppa Italia, con l’entrata in gioco di le otto teste di serie: Milan, Atalanta, Juventus, Inter, Roma, Napoli, Sassuolo e Lazio. Tutte le sfide si disputano in gara unica. In caso di parità dopo i 90′ ci saranno i tempi supplementari e, se il risultato non cambierà, i calci di rigore. Aprirà il match tra Milan e Torino, che torneranno a sfidarsi a distanza di pochi giorni dalla partita di campionato vinta dagli uomini di Stefano Pioli per 2-0.

Di seguito, il programma completo.

Martedì 12 gennaio

ore 20.45: Milan-Torino

Mercoledì 13 gennaio

Ore 15: Fiorentina-Inter

Ore 17.45: Napoli-Empoli

Ore 20.45: Juventus-Genoa

Giovedì 14 gennaio

Ore 17.30: Sassuolo-Spal

Ore 21.15: Atalanta-Cagliari

Martedì 19 gennaio

Ore 21.15: Roma-Spezia

Giovedì 21 gennaio

Ore 21.15: Lazio-Parma

Tutte le gare degli ottavi di finale saranno trasmesse in diretta tv su Rai1 o su Rai2 e in diretta streaming su RaiPlay.