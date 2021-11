Coppa Italia Serie C, quarti di finale: i risultati delle gare in programma

I risultati delle quattro gare in programma nel pomeriggio odierno valide per i quarti di finale della Coppa Italia di C

Prosegue la Coppa Italia di Serie C con le quattro gare valide per i quarti di finale della competizione. Vittoria di misura in trasferta per il Catanzaro che ha superato 1-0 l'Albinoleffe grazie alla rete messa a segno da Cinelli al 50'. Successo inaspettato quello ottenuto dalla Fidelis Andria che ha avuto la meglio del Piacenza (1-0), a decidere la gara una rete siglata da Bubas al 25'. Altro 1-0 del Padova sulla Viterbese firmato da Biasci, senza pietà il Sudtirol che ha archiviato con un secco 3-0 la pratica Teramo grazie ai gol di Vinetot, Voltan e Fink. Si qualificano, dunque, per le semifinali Catanzaro, Fidelis Andria, Padova e Sudtirol. Per determinare gli scontri delle semifinali, in gare di andata e ritorno, verrà effettuato un sorteggio.