Coppa Italia Serie C, quante sorprese: bene Palermo, Catania e Teramo. Flop Bari

Il tabellino completo dei risultati del sabato del primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C

Si è concluso il sabato del primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, con diverse sorprese all'interno della griglia delle squadre qualificate alla fase successiva della competizione. Oltre al trionfo per 4-1 del Palermo sul Picerno, bene anche Catania e Teramo, mentre cade clamorosamente il Bari nella sfida casalinga con la Fidelis Andria. Di seguito tutti i risultati e, in grassetto, le squadre che hanno passato il primo turno eliminatorio.