Coppa Italia Serie C, Pescara-Olbia 2-0: gli abruzzesi iniziano con il piede giusto

Anticipo del primo turno di Coppa Italia che ha visto trionfare il Pescara, 2-0 degli abruzzesi sull'Olbia

Il Pescara supera il primo turno della Coppa Italia di Serie C. La compagine abruzzese ha superato per 2-0 l'Olbia grazie alle reti messe a segno nel corso della ripresa da Galano e Cancelotti. Successo importante per i biancazzurri che staccano così il pass per il prossimo turno dove incontreranno la vincente di Grosseto-Campobasso.