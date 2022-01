Coppa Italia Serie C, F. Andria-Sudtirol 0-4: Javorcic cala il poker e vede la finale

Termina con un roboante 0-4 la gara di andata tra Fidelis Andria e Sudtirol, valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia di Serie C. Gli altoatesini di Javorcic vedono la finale

Il Sudtirol cala il poker al "Degli Ulivi" di Andria, nella gara valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia Serie C. Fidelis Andria battuta per 4-0 ed in nove uomini dopo una ventina di minuti per le espulsioni a Legittimo (rosso diretto) e Di Piazza (somma di ammonizioni). Dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sul 2-0 grazie alle reti realizzate da Casiraghi e Odogwu, nella ripresa la squadra di Javorcic ha arrotondato ulteriormente il risultato con il terzo gol firmato da Fink e il poker altoatesino, su autorete di Nunzella, portando la gara di ritorno in programma il 2 marzo .