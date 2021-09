Coppa Italia Serie C, al via il secondo turno: il programma completo

Mercoledì al via il secondo turno della Coppa Italia Serie C che vedrà in scena ben dieci squadre del girone C

⚽️

Le squadre di Lega Pro scendono in campo per il secondo turno di Coppa Italia Serie C, con ben dieci squadre del girone C impegnate nelle gare del mercoledì.

Apre la giornata la sfida tra Palermo e Monopoli, in programma al Renzo Barbera alle ore 15:00. I pugliesi sono primi in classifica nel girone C a punteggio pieno mentre la squadra di Giacomo Filippi è reduce dalla sconfitta per 3-1 maturata sul campo del Taranto. I rosanero sono in cerca di riscatto per prepararsi al meglio in vista della sfida contro il Catanzaro di domenica pomeriggio. Nel primo turno, il Monopoli ha eliminato il Potenza, mentre i Rosa hanno schiantato il Picerno per 4-1.

Alle ore 17:00 andrà in scena il match dell'Avellino che affronterà al Partenio l'Ancona Matelica, compagine militante nel girone B e attualmente a quota 4 punti in classifica. La squadra campana inizia il proprio cammino di Coppa Italia Serie C senza aver disputato il primo turno, sorte condivisa con il Catanzaro che alle 17:30 ospiterà il Catania. Alle 17:30 altre due gare in programma: si tratta del derby pugliese tra Fidelis Andria e Virtus Francavilla, e di Foggia-Turris. Il Foggia di Zdenek Zeman, reduce dalla sconfitta casalinga contro la Turris, affronterà l'ACR Messina che al primo turno di Coppa ha eliminato la blasonata Juve Stabia vincendo al "Romeo Menti" per 3-2. A chiudere il programma delle gare del primo turno, relativamente alle società del girone C, la partita fra Viterbese e Turris.

Di seguito il programma completo

Martedì ore 20

Padova-Legnago:

Mercoledì ore 15

Modena-Imolese:

PALERMO-Monopoli:

Mercoledì ore 16.30

SudTirol-Giana Erminio:

Mercoledì ore 17

Avellino-Ancona Matelica:

Mercoledì ore 17.30

Catanzaro-CATANIA:

Fidelis Andria-Virtus Francavilla:

Foggia-MESSINA:

Mercoledì ore 18

Viterbese-Turris:

Mercoledì ore 20

Pro Vercelli-AlbinoLeffe:

Mercoledì ore 20.30

Cesena-Virtus Entella:

Pescara-Grosseto:

Trento-Seregno:

Giovedì ore 15

Teramo-Siena:

RINVIATE

Juventus U23-Pro Patria:

Padova-Lucchese: