Coppa Italia: passano il turno Brescia e Spezia, eliminate Pisa e Como. Il quadro

Brescia e Spezia staccano il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Due vittorie convincenti per iniziare al meglio la stagione, rispettivamente contro Pisa e Como. Al "Picco" i bianconeri travolgono i lariani nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato, doppietta per Mbala Nzola, esordio con gol per Daniel Maldini, reti anche di Verde e Strelec. Tra le due squadre di Serie B, avversarie nei playoff dello scorso anno, stravincono le rondinelle, anche qui dopo una prima frazione conclusa in pareggio, il Brescia dilaga. La vincente della gara tra Spezia e Brescia sfiderà agli ottavi l'Atalanta.