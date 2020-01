Coppa Italia, Parma-Roma: quote dei bookmakers e probabili formazioni

Tutto pronto per Parma-Roma.

Stasera, i ducali ospitano i giallorossi per la gara che chiuderà gli ottavi di finale di Coppa Italia: la sfida, in programma alle ore 21.15 allo Stadio “Ennio Tardini” sarà trasmesso in chiaro dalla Rai, che manderà in onda la partita in diretta su Rai Uno.

Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una gara poco equilibrata, con un netto vantaggio in favore della formazione ospite. Il segno 1, infatti, è quotato a 3.90, il segno X a 3.50 e infine il segno 2 a 1.87.

Roberto D’Aversa, che ha completamente recuperato Inglese, nel suo 4-3-3 dovrebbe schierarlo al centro dell’attacco con Sprocati e Kulusevski, mentre è ancora out Gervinho. A centrocampo Hernani sarà il regista, con Scozzarella e Kucka ai suoi lati. In difesa coppia centrale con Bruno Alves e Iacoponi.

Scelte quasi obbligate per mister Paulo Fonseca, che deve rinunciare allo squalificato Dzeko e agli infortunati Zaniolo e Mkhitaryan. In attacco altra occasione per Kalinic, assistito da Under, Perotti e Pellegrini, mentre a centrocampo il rientrante Cristante fa rifiatare Veretout.

Di seguito, le probabili formazioni.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Scozzarella, Hernani, Kucka; Kulusevski, Inglese, Sprocati.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic.