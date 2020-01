Coppa Italia, Parma-Roma 0-2: doppietta di Pellegrini, giallorossi ai quarti contro la Juventus

La Roma batte il Parma.

Sul campo dello stadio Ennio Tardini è andata in scena la sfida tra il Parma e la Roma, che si sono affrontati in occasione degli ottavi di finale della Coppa Italia. Partono subito bene gli ospiti, che si affidano alla classe di Lorenzo Pellegrini per cercare di costruire azioni da gol pericolose. Nessuno dei due club riesce però a trovare la giusta convinzione per trovare la rete del vantaggio, e il primo tempo si conclude dunque con pochissime emozioni e con il risultato fermo sullo 0 a 0.

Dopo 45 minuti di noi, alla Roma bastano soltanto cinque minuti per realizzare la rete del vantaggio: Pellegrini scambia con Kalinic e calcia a giro dall’interno dell’area di rigore battendo Colombi, 0 a 1. Al minuto 56 prima grandissima occasione per i padroni di casa con Inglese: l’attaccante dei ducali riceve in area di rigore, protegge la palla e calcia con il mancino da pochi passi, trovando però la grandissima risposta di Pau Lopez che mantiene invariato il risultato.

I giallorossi riprendono subito il controllo della gara e al minuto 75 chiudono definitivamente i conti: Florenzi fa partire un cross dalla destra del campo che viene intercettato da Barillà con la mano, l’arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Pellegrini che spiazza Colombi e realizza la sua doppietta personale, 0 a 2.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria della Roma, che dà continuità allo stato di forma attuale e strappa il pass per i quarti di finale: ad attendere i giallorossi ci sarà la Juventus di Cristiano Ronaldo, che ieri ha travolto l’Udinese con lo straripante risultato di 4 a 0. Per Paulo Fonseca e i suoi uomini sarà un’occasione importante per riscattarsi della sconfitta subita pochi giorni fa in campionato e dedicare la vittoria a Zaniolo, infortunatosi proprio in quella occasione.