Coppa Italia: ok Cesena, Mantova e Avellino. La Carrarese batte il Catania

Vittoria e passaggio del turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa per il Cesena, neopromosso in Serie, che al "Manuzzi" ha battuto per 3-1 il Padova. A decidere la sfida le reti di Kargbo, Shpendi e Francesconi. Inutile per i biancorossi la rete di Bortolussi. Ai 32esimi i bianconeri sfideranno l'Hellas Verona. Cade, invece, la Juve Stabia, superata per 3-1 dall'Avellino al "Partenio". Per gli irpini decisivi i gol di Tribuzzi (doppietta) e Frascatore, non è bastato alle Vespe la rete del momentaneo pari di Piscopo. Nel prossimo turno l'Avellino dovrà vedersela contro l'Udinese.