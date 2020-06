Coppa Italia, Napoli-Juventus: c’è Mertens fresco di rinnovo, CR7 per il riscatto. Le formazioni ufficiali

Allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena la finale di Coppa Italia tra il Napoli e la Juventus.

Match di alto livello che assegnerà il primo trofeo sul campo post Covid in Europa per quanto riguarda i top campionati. La Juventus arriva alla sfida contro gli azzurri dopo la gara poco convincente disputata contro il Milan nella serata di venerdì, gli azzurri al contrario possono contare su un ottimo stato di forma. Tra le scelte di Gattuso c’è chiaramente Dries Mertens che nel primo pomeriggio ha trovato l’accordo col club partenopeo per quanto concerne il prolungamento del proprio contratto. Tra le fila dei piemontesi Cristiano Ronaldo sarà affiancato da Dybala e Douglas Costa. Le formazioni ufficiali.