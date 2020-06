Coppa Italia, Napoli-Juventus 0-0 (4-2 d.c.r.): è il trionfo di Gattuso e la maledizione di Sarri

All’Olimpico di Roma si è disputata la finale di Coppa Italia.

Ad alzare il primo trofeo stagionale è il Napoli che supera la Juventus ai calci di rigore, decisivi gli errori dal dischetto di Dybala e Danilo.

Un match senza dubbio che i tifosi di entrambe le parti nono ricorderanno a lungo, sfida ricca di tatticismi dai ritmi più che blandi che non ha regalato troppe emozioni per usare un eufemismo. Le occasioni più ghiotte le ha senza dubbio avute la compagine partenopea che nel corso del primo tempo si rende pericolosa prima con Insigne che al 24′ colpisce il palo su calcio di punizione di Insigne e poi con Demme che a tu per tu con Buffon si fa ipnotizzare dal portiere bianconero. Unica occasione per la Juventus è per Cristiano Ronaldo che viene anticipato da Meret su lancio preciso di Bentancur. Prima che termini il primo tempo ecco però un’altra chance per Insigne che impegna ancora un super Buffon che a sua volta si rifugia in calcio d’angolo. La ripresa non offre nulla di eccezionale, eccezion fatta per un mancino di Milik dal limite dell’area che si alza sopra la traversa e un colpo di testa di Politano bloccato da Buffon. La più chiara e limpida occasione da gol arriva al 92′ con Maksimovic che sugli sviluppi di un corner ha trovato la respinta dell’estremo difensore bianconero che si salva anche sulla conclusione ravvicinata di Elmas che termina sul palo. Si va ai calci di rigore.

CALCI DI RIGORE – Parte la Juventus con Dybala che incrocia il mancino trovando pronto Meret che si distende e devia, per il Napoli Insigne non sbaglia spiazzando Buffon. Continua la lotteria con Danilo che spara in tribuna e Politano che incrocia beffando Buffon, la prima rete della Juventus la mette a segno Bonucci che calcia centrale con la sfera che prima prende la traversa e poi si insacca. Prova a chiuderla il Napoli con Maksimovic che tira una botta centrale impressionante e supera Buffon, segna anche Ramsey prima del rigore decisivo di Milik che regala la Coppa Italia al Napoli. Esulta ancor di più Rino Gattuso che ottiene anche la qualificazione alla prossima Europa League.