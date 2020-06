Coppa Italia, Napoli-Inter 1-1: uno storico Mertens trascina i suoi in finale, amarezza nerazzurra

Al San Paolo si è giocata la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Inter.

1-1 al termine del match di questa sera con il risultato che ha premiato gli azzurri in virtù del risultato della gara d’andata, quando, gli uomini di Rino Gattuso sbancarono “San Siro” grazie a una rete siglata da Fabian Ruiz. Il match valido per la semifinale di ritorno della Coppa nazionale inizia nel segno dei nerazzurri che si portano in vantaggio al 2′ con il danese Christian Eriksen che batte Ospina direttamente da corner. Gli ospiti rischiano in un paio di occasioni di raddoppiare: prima con una conclusione di Lautaro e poi con una gran botta di Candreva, in entrambe le occasioni decisivo l’estremo difensore di casa. Il pari dei padroni di casa arriva al 40′ propiziato da un colpo di genio da parte di Ospina che lancia in contropiede Insigne, il folletto napoletano serve al centro per Mertens che non sbaglia. Rete davvero dal sapore speciale quella siglata dal belga che è così diventato il marcatore più prolifico nella storia del Napoli, quello contro l’Inter è infatti il suo 122° gol con questa maglia. Tra il 58′ e il 63′ doppia occasione potenziale creata da Lorenzo Insigne che prima non riesce a trovare l’angolo giusto e poi incappa nelle manone di Handanovic che blocca a terra. Al 73′ brivido per i partenopei che rischiano di andare sotto: si destreggia perfettamente il neo entrato Alexis Sanchez, ma il suo tiro in diagonale da posizione defilata si perde sul fondo di un nulla. Trascorre appena un minuto ed è Eriksen a chiamare in causa Ospina con un calcio di punizione insidioso che costringe il colombiano alla respinta con i pugni. All’82’ Inter ancora pericolosa sempre con l’ex Tottenham che calcia a botta sicura dall’interno dell’area, su servizio col tacco di Sanchez, trovando ancora l’intervento straordinario di Ospina. Grande soddisfazione per il Napoli che attende con ansia di poter disputare la finale della competizione contro la Juventus, sfida in programma mercoledì 17 giugno all’Olimpico di Roma.