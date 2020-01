Coppa Italia, Milan-Torino: quote dei bookmakers e probabili formazioni

Tutto pronto per Milan-Torino.

Concluso il weekend di Serie A, tornano le sfide della Coppa Italia: dopo i quarti di finale che hanno premiato Napoli e Juventus, stasera tocca ai rossoneri che sfideranno i granata a San Siro: la gara in programma alle ore 20.45 allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano sarà trasmessa in chiaro su Rai Uno.

Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono un match a senso unico, con un netto vantaggio in favore dei padroni di casa. Il segno 1, infatti, è offerto a 1.68, il segno X a 3.75 e infine il segno 2 a 5.00.

Stefano Pioli cambia qualcosa rispetto alle ultime uscite di campionato. Fra i pali prima da titolare per Begovic, Nessuna novità sulle corsie laterali, dove ci saranno Conti e Theo Hernandez. Al centro torna Musacchio e viene confermato Romagnoli. In mediana Bennacer farà coppia con Krunic. Ai loro fianchi Castillejo e Bonaventura. Fuori Ibrahimovic in attacco, per Piatek. Accanto al polacco ci sarà Rebic.

Poche novità, invece, per Walter Mazzarri. In porta il solito Sirigu, con Izzo, Nkoulou e Bremer davanti a lui. A centrocampo sugli esterni agiranno Lorenzo De Silvestri e Ola Aina, mentre gli interni dovrebbero essere Rincon e Lukic. Alle spalle dell’unica punta Andrea Belotti, Simone Verdi e Alejandro Berenguer.

Di seguito, le probabili formazioni.

MILAN (4-4-2): Begovic; A.Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Piatek, Rebic.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Berenguer, Verdi; Belotti.