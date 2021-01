Coppa Italia, Milan-Torino 5-4 d.c.r.: rossoneri impallati, la vittoria arriva solo ai rigori

Prima gara degli ottavi finale di Coppa Italia.

Il Milan a San Siro ha ricevuto il Torino di Marco Giampaolo a poco più di tre giorni dalla sfida di campionato che aveva visto i rossoneri superare per 2-0 i granata. Nella serata odierna la sfida non ha sorriso agli uomini di Pioli che non sono andati oltre lo 0-0 in 180 minuti: un Milan non troppo brillante che non è riuscito a superare la difesa piemontese nonostante il ritorno dal 1′ di Ibrahimovic. Tante le occasioni potenziali create dai padroni di casa che non sono però riusciti a scardinare la retroguardia ospite a causa soprattutto di alcune imprecisioni sotto porta. Il match si decide ai calci di rigore con i rossoneri che hanno segnato tutti e cinque i tiri dal dischetto, per il Torino l’unico errore è stato du Tomas Rincon. Nel prossimo turno i rossoneri sfideranno la vincente di Inter–Fiorentina.

La sequenza.

Belotti (gol)

Kessie (gol)

Lukic (gol)

Theo (gol)

Lyanco (gol)

Tonali (gol)

Rincon (parata)

Romagnoli (gol)

Milinkovic-Savic (gol)

Calhanoglu (gol)