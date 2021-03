Coppa Italia, Mediaset insidia la Rai per i diritti 2021-2024. La situazione

L’assegnazione dei diritti tv sta creando confusione negli appassionati di calcio.

Dopo la vittoria di Dazn, che trasmetterà la Serie A per il triennio 2021-2024, adesso è tempo di assegnare i diritti televisivi della Coppa Italia, per lo stesso triennio. La Rai è entrata nell’ultimo anno, e bisognerà nuovamente lottare duramente per confermare questi diritti. Il principale concorrente è Mediaset, e dai vertici di Cologno Monzese stanno studiando un piano per potersi assicurare i diritti per i prossimi tre anni.

Nel bando precedente la televisione di stato si era assicurata la trasmissione delle partite di Coppa nazionale, per una cifra di 35 milioni di euro a stagione, con Mediaset che era rimasta leggermente più indietro. Nei piani della Lega, c’è la voglia di rilanciare la Coppa Italia, al fine di renderla maggiormente accattivante e affascinante allo stesso tempo.