Coppa Italia, le probabili formazioni di Napoli-Empoli: quote dei bookmakers e dove vedere il match in tv

Poco più di quattro ore e sarà Napoli-Empoli.

Alle ore 17.45, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, la compagine partenopea sfiderà gli uomini di Alessio Dionisi per la gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un match decisivo; una gara secca. In caso di parità dopo i 90′ regolamentari, sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Si tratta della prima partita tra le due formazioni in Coppa Italia.

Le quote e i pronostici dei bookmakers vedono gli azzurri nettamente favoriti. La vittoria degli uomini di Gennaro Gattuso (segno 1), infatti, è data a 1.27, mentre l’Empoli, primo della classe in Serie B (segno 2) è quotato a 10.00. Il segno X è dato, invece, a 6.00. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Due e in streaming sulla piattaforma Rai Play scaricando l’applicazione da tablet o da smartphone, oppure collegandosi al sito ufficiale di Rai Play da pc.

Di seguito, le probabili formazioni.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani,Koulibaly, Ghoulam; Demme, Lobotka; Elmas, Lozano, Politano; Petagna. All.: Gennaro Gattuso.

A disposizione: Ospina, Contini, Hysaj, Maksimovic, Bakayoko, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Mertens, Llorente.

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Fiamozzi, Pirrello, Casale, Terzic; Zurkowski, Damiani, S. Ricci; Bajrami; Olivieri, Mancuso. All.: Alessio Dionisi.

A disp.: Brignoli, Pratelli, Romagnoli, Nikolaou, Viti, Cambiaso, La Mantia, Stulac, Moreo, Haas.

ARBITRO: Giua (Olbia).

GUARDALINEE: Scatragli e Zingarelli.

QUARTO UOMO: Volpi.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Longo.