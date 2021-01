Coppa Italia, le probabili formazioni di Juventus-Genoa: quote dei bookmakers e dove vedere il match in tv

Poco più di sei ore e sarà Juventus-Genoa.

Alle ore 20.45, all’Allianz Stadium, la compagine bianconera sfiderà gli uomini di Davide Ballardini per la partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un match decisivo; una gara secca. In caso di parità dopo i 90′ regolamentari, sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. La vincente affronterà ai quarti chi si qualificherà tra Sassuolo e Spal.

Le quote e i pronostici dei bookmakers vedono gli uomini di Andrea Pirlo nettamente favoriti. La vittoria dei padroni di casa (segno 1), infatti, è data a 1.40, mentre il segno 2 è quotato a 7.50. Il segno X è dato, invece, a 4.75. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Uno e in streaming sulla piattaforma Rai Play scaricando l’applicazione da tablet o da smartphone, oppure collegandosi al sito ufficiale di Rai Play da pc.

Di seguito, le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Demiral, Dragusin, Chiellini, Frabotta; Bernardeschi, Arthur, Rabiot, Portanova; Morata, Kulusevski. All.: Andrea Pirlo.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Wesley, Lucas Rosa, Bonucci, Bentancur, Ramsey, Rafia, Da Graca, Felix Correia, Cristiano Ronaldo.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Bani, Radovanovic, Goldaniga; Ghiglione, Melegoni, Rovella, Lerager, Czyborra; Pjaca, Scamacca. All.: Davide Ballardini.

A disposizione: Paleari, Zima, Dumbravanu, Masiello, Criscito, Eyango, Parigini, Zajc, Badelj, Caso, Shomurodov, Destro.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

ASSISTENTI: Di Vuolo-Palermo.

IV UOMO: Sozza.

VAR: Abisso.

AVAR: Ranghetti.