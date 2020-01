Coppa Italia, Lazio-Cremonese: Inzaghi non rinuncia a Immobile, le formazioni ufficiali del match

Alle ore 18,00 all’Olimpico di Roma andrà in scena il match tra la Lazio e la Cremonese.

I capitolini sperano di conquistare il pass per i quarti di finale e di conseguenza l’ennesima vittoria dopo le dieci di fila conquistate in campionato. Simone Inzaghi si affida a molti gregari in vista del match contro i grigiorossi. Le formazioni ufficiali.

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Adekanye, Immobile. All.Inzaghi

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Ravanelli, Bianchetti, Terranova; Zortea, Arini, Castagnetti, Deli, Migliore; Ciofani, Ceravolo. All.Rastelli