Coppa Italia, la Ternana batte l’Avellino: risultati e tabellone prossimo turno

Al via la Coppa Italia 2021-22: la Ternana elimina l'Avellino dopo i calci di rigore, anche Catanzaro, Alessandria e Perugia ok

Tra sabato e domenica sono andate in scena le prime sfide della Coppa Italia 2021-2022 . Il nuovo format prevede tante novità ed una riduzione del numero dei partecipanti: da 78 a 44. Il primo turno preliminare ha visto protagoniste le squadre di Serie C che hanno trovato spazio nel nuovo torneo. E a qualificarsi per i trentaduesimi di finale sono state Catanzaro , Ternana , Perugia e Alessandria .

Allo Stadio "Libero Liberati", la Ternana ha battuto ai calci di rigore l' Avellino , mentre i novanta minuti regolamentari erano terminati con il risultato di 1-1. Dagli undici metri, è stata la Ternana a fallire i primi due penalty, ma i campani ne hanno sbagliati tre (dal quarto al sesto). Il Perugia ha conquistato il pass per il turno successivo grazie alla rete messa a segno al "Curi" da Carretta . Infine, l’ Alessandria ha vinto contro il Padova in trasferta dopo i tempi supplementari, alla luce dei gol siglati da Corazza e Orlando .

Al prossimo turno, lunedì 16 agosto, la Ternana affronterà il Bologna lontano dalle mura amiche del "Liberati", mentre l'Alessandria se la vedrà con la Sampdoria a Marassi. Sempre al "Ferraris", la squadra di Alvini sfiderà il Genoa venerdì alle ore 18. Nel weekend di Ferragosto, infatti, scenderanno in campo anche 12 club di Serie A: Genoa, Salernitana, Udinese, Spezia, Empoli, Verona, Sampdoria, Torino, Cagliari, Fiorentina, Venezia e Bologna. Poi, una lunga pausa fino a dicembre per i sedicesimi. A gennaio andranno in scena gli ottavi, fino alla finale in programma l’11 maggio allo Stadio "Olimpico".