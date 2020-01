Coppa Italia, Juventus-Udinese: Sarri si affida a Higuain-Dybala, Ronaldo è out. Le formazioni ufficiali del match

La Juventus affronterà all’Allianz Stadium l’Udinese nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

I bianconeri scenderanno in campo con diverse seconde linee per dare possibilità a chi ha giocato meno di collezionare minuti in stagione. Un match importante per gli uomini di Maurizio Sarri che vogliono provare a restare in corsa in tutte le manifestazioni in cui partecipano, di fronte i friulani che hanno ottenuto tre vittorie di fila in altrettante gare di campionato. Non ci sarà Cristiano Ronaldo che nel pomeriggio è stato colpito da sinusite e quindi non farà parte del match. Di seguito le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Dybala. All. Sarri



UDINESE (3-5-2): Nicolas; Walace, De Maio, Nuytinck; Opoku, Barak, Jajalo, Sema, Ter Avest; Teodorczyk, Nestorovski. All. Gotti