Coppa Italia, Juventus-Udinese, 4-0: doppietta di Dybala, bianconeri ai quarti di finale

La Juventus batte l’Udinese.

Sul campo dell’Allianz Stadium è andata in scena la sfida tra la Juventus e l’Udinese, che si sono affrontati in occasione degli ottavi di finale della Coppa Italia. Senza Cristiano Ronaldo ci pensano Gonzalo Higuain e Paulo Dybala a guidare l’attacco dei bianconeri: al minuto 16 splendido scambio tutto di prima tra i due giocatori, con la Joya che manda in porta il Pipita, stop di petto e tiro di prima per battere Nicolas, 1 a 0.

I padroni di casa continuano a dominare recuperando subito tutte le seconde palle, e al 26′ trovano la rete del raddoppio: palla filtrante per Bernardeschi, che viene atterrato dal portiere avversario e conquista un calcio di rigore. Dal dischetto va Dybala che con il mancino spiazza Nicolas e firma il gol del 2 a 0. I bianconeri continuano ad attaccare e a fine primo tempo colpiscono anche un palo con un bel tiro da fuori di Bentancur.

Nel secondo tempo non cambia il ritmo della gara, e al 54′ la Juventus trova anche la terza rete della partita. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva a De Ligt, che calcia ma trova la risposta di Nicolas: sulla respinta si avventa ancora Higuain che realizzare la sua doppietta personale, ma il direttore di gara annulla tutto per posizione di fuorigioco. Passano quattro minuti e questa volta è Dybala a realizzare il 3 a 0: gran tiro a giro con il mancino della Joya, Nicolas tocca ma non riesce ad impedire che la palla varchi la linea di porta.

Il festival del gol dei padroni di casa si conclude al minuto 61, con Douglas Costa che realizzare il calcio di rigore causato dal fallo di mano di Nuytinck. Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria della Juventus, che vola ai quarti dove affronterà la vincente della gara tra Roma e Parma.