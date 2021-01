Coppa Italia, Juventus-Spal: Pirlo con il tandem Kulusevski-Morata, Fagioli e Dragusin titolari. Le formazioni ufficiali

La Juventus affronta la Spal allo Stadium nei quarti di finale.

E’ tutto pronto all’Allianz Stadium dove, questa sera, Juventus e Spal si affronteranno nei quarti di finale di Coppa Italia che decreteranno chi tra le due compagini affronterà l’Inter in semifinale. Pirlo si affida in avanti alla coppia Kulusevski-Morata, mentre a centrocampo debutta Fagioli. In difesa è Dragusin il centrale al fianco di De Ligt, con Demiral a destra. Marino si affida al 3-4-2-1.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Demiral, Dragusin, De Ligt, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Morata. All. Pirlo



SPAL (3-4-2-1): Berisha; Okoli, Vicari, Ranieri; Dickmann, Esposito, Missiroli, Sernicola; Brignola, Seck; Floccari. All. Marino