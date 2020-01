Coppa Italia, Juventus-Roma: Sarri non rinuncia a CR7, Fonseca fa rifiatare Dzeko. Le formazioni ufficiali

Alle ore 21,00 all’Allianz Stadium andrà in scena la sfida tra la Juventus e la Roma, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Maurizio Sarri non rinuncia a Cristiano Ronaldo che partirà dal 1′ insieme a Gonzalo Higuain, panchina invece per Paulo Dybala. Tra le fila della Roma si rivede Kalinic che prenderà il posto di Edin Dzeko, lasciato a riposo da Fonseca in vista del derby di domenica pomeriggio. Le formazioni ufficiali del match.

Juventus: (4-3-3) Buffon; Rugani, Bonucci, Alex Sandro, Danilo; Pjanic, Rabiot, Bentancur; D.Costa, Ronaldo, Higuain

Roma: (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (C), Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic