Coppa Italia, Giudice Sportivo: le decisioni dopo il 2° turno del torneo di Serie C

Il Giudice Sportivo di Lega Pro, si è espresso in merito alle segnalazioni ricevute dai direttori di gara durante le relative partite di Coppa Italia di Serie C in programma martedì 14 e mercoledì 15 settembre

⚽️

Archiviata la Coppa Italia di Serie C anche per quanto concerne la competizione del torneo di Lega Pro, il Giudice Sportivo ha diramato le disposizioni raccolte dai giudici di gara nelle relative partite disputatesi tra martedì 14 e mercoledì 15 settembre. Sono dodici nel totale le sanzioni che riguardano da vicino i tesserati di Serie C coinvolti dalla delibera emessa dal Dott. Stefano Palazzi, in qualità di rappresentante dell'organo preposto. Di seguito il quadro completo diramato dai canali ufficiali di riferimento della Lega Pro.

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 16 e del 17 settembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2021 E AMMENDA € 1.000.00 13/31 LUPI LUCA (VITERBESE) per aver, al 30' del primo tempo, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'assistente numero uno, lanciando in direzione dello stesso, a seguito di una sua segnalazione di fuorigioco, una borraccia e colpendolo debolmente al tallone destro. Il lancio avveniva senza imprimere alcuna violenza e non causava dolore al soggetto attinto. Misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, con particolare riferimento alla natura del gesto perpetrato e alla circostanza che l'oggetto lanciato senza violenza ha comunque attinto l'assistente (r.a.a., r. IV uff).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500.00

LANCIONI LUCA (SEREGNO) per avere tenuto una condotta non corretta e offensiva nei confronti di un calciatore avversario, perché‚ al 4° minuto circa del 2° tempo supplementare, usciva dall'area tecnica avvicinandosi alla linea laterale e provocando un calciatore avversario con gesti e parole. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 4 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (r. IV uff, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA CAU ROBERTO (SEREGNO) per aver, all'8° minuto del 1° tempo supplementare, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro, protestando in modo plateale in seguito ad una decisione arbitrale, in particolare sbracciando, uscendo dall'area tecnica ed avvicinandosi alla linea laterale del terreno di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.IV uff.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR) COLAVITTO GIANLUCA (ANCONA MATELICA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA

€ 1.000.00 GEMIGNANI ANDREA (SEREGNO) per aver, al 4°minuto circa del 2°tempo supplementare, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell'arbitro, pronunciando al suo indirizzo epiteti offensivi ed alzando il braccio verso il predetto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DE SANTIS IVAN FRANCESCO (MONOPOLI)

D'AMBROSIO DARIO (VITERBESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PINTO GIOVANNI (CATANIA)

FUMAGALLI ERMANNO (SEREGNO)

SCOGNAMIGLIO MATTIA (SEREGNO)

FARCAS RICARDO FLORIN (SIENA)