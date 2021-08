Coppa Italia di Serie C, Palermo-Picerno su Eleven Sports: il palinsesto completo

Anche per la prossima stagione 2021-2022 i diritti televisivi del campionato di Serie C sono stati assegnati al canale web Eleven Sports, piattaforma online con sede nel Regno Unito. Si parte giovedì 19 agosto con la prima gara di Coppa Italia

Si parte il giovedì 19 agosto con la diretta streaming e on demand del primo turno della Coppa Italia Serie C, una grande competizione che esordirà con una nuova formula altamente spettacolare che prevede ben 56 squadre impegnate nel primo turno. In calendario, infatti, ben 28 gare a eliminazione diretta per rompere il ghiaccio nella stagione 2021-2022 che avrà il suo apice il weekend del 28-29 agosto quando sarà in programma la prima giornata del campionato di Serie C.