Coppa Italia, da Verona-Bari a Salernitana-Parma: le partite in programma oggi

Dopo i successi di ieri di Brescia, Spezia, Spal e Torino, altre 8 squadre sono pronte a tornare in campo per completare il tabellone dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Partenza ufficiale alle 18:00 con Venezia-Ascoli e Verona-Bari, questa sera sarà il turno invece di Salernitana-Parma e Monza-Frosinone. Tutte le partite della Coppa Italia Frecciarossa 2022/2023 sono visibili in chiaro e in esclusiva sulle reti Mediaset.