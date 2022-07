Coppa Italia, da Palermo-Reggiana a Bari-Padova: il planning odierno

Al via la Coppa Italia Frecciarossa edizione 2022/2023. Nella giornata di ieri, la FeralpiSalò ha battuto a sorpresa il Sudtirol (neopromosso in Serie B) per uno a tre. Quest'oggi si completerà il quadro dei turni preliminari della nota competizione, con tre partite di cartello che serviranno per captare la condizione psico-fisica delle sei squadre che scenderanno in campo. Alle ore 20.30 il match tra Modena e Catanzaro, mentre a seguire Palermo-Reggiana e Bari-Padova.