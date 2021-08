Coppa Italia, colpaccio Ternana: Lucarelli & Co eliminano il Bologna!

La Ternana di Cristiano Lucarelli domina anche in Coppa Italia contro una squadra di A, dopo la C continua il gioco sfavillante degli umbri

Continua l'anno stratosferico della Ternana che, dopo aver stravinto lo scorso campionato di Serie C con ben 22 punti di vantaggio, inizia con il piede giusto anche in Coppa Italia. Gli umbri, infatti, hanno staccato allo stadio Dall'Ara di Bologna il pass per il prossimo turno della competizione superando i padroni di casa con un rocambolesco 5-4.

Ad aprire le marcature per la compagine guidata da CristianoLucarelli è il centrocampista Davide Agazzi che dopo soli sei minuti di gioco porta in vantaggio i suoi. Pochi minuti dopo Alfredo Donnarumma ha l'occasione per raddoppiare ma spreca un calcio di rigore concessogli dall'arbitro Zufferli. L'attaccante ex Brescia però si fa prontamente perdonare siglando il secondo gol per le Fere al minuto 21 con un preciso colpo di testa che si insacca alle spalle dell'estremo difensore emiliano, Lukasz Skorupski. Sul finire del primo tempo altri due sussulti, l'argentino Dominguez accorcia le distanze per gli uomini di SinisaMihajlovic, ma le speranze di andare all'intervallo sul 2-1 vengono subito spente da Diego Peralta che firma il 3-1 parziale per i rossoverdi.

La seconda frazione di gioco è una girandola di emozioni da entrambe le parti. Al minuto 50 nuovo calcio di rigore guadagnato dalla Ternana, sul dischetto si presenta l'esperto ex Palermo Cesar Falletti che non sbaglia e timbra il quarto gol per gli ospiti. La partita viene praticamente chiusa da Peralta dopo soli quattro minuti, la sua conclusione buca il portiere polacco per la quinta volta. La squadra di Mihajlovic è ormai in balia degli avversari ma nei minuti finali va vicino alla clamorosa rimonta, siglando ben tre gol nel giro di venti minuti. Il primo è il nuovo acquisto Arnautovic, che si presenta ai tifosi segnando il primo in maglia rossoblu alla prima presenza stagionale, dopo meno di due minuti è Roberto Soriano a tenere acceso il lumicino di speranza per il Bologna, siglando il gol del 3-5 per la squadra umbra. A nulla serve infine la rete di RiccardoOrsolini che si procura e segna un calcio di rigore, i rossoblu escono sconfitti al primo turno di Coppa Italia.

La stagione è iniziata nel migliore dei modi per i rossoverdi in attesa del prossimo campionato di Serie che prenderà via il prossimo 20 agosto in cui la Ternana sfiderà il Brescia. Nella prossima gara di CoppaItalia, gli umbri di CristianoLucarelli se la vedranno con il Venezia, neopromosso in Serie A. La sfida è in programma il 15 dicembre 2021 al Luigi Penzo di Venezia.