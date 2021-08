Coppa Italia, Catanzaro di rigori con il Como: adesso per i calabresi c’è il Verona

La formazione calabrese espugna i lombardi con una grande prova di carattere, passando ai calci di rigore con il punteggio di 6-5

Il risultato di 6-5 conclusivo non lascia adito a dubbi o eventuali capovolgimenti. La logica dei match di sola andata può alle volte risultare crudele e sprezzante, ma alla fine ad avere ragione e solo e soltanto il campo. È stato così anche per il Catanzaro, che nella serata di ieri si è portato a casa il passaggio del turno in Coppa Italia, a discapito di un combattivo e insistente Como. Dopo il pareggio per 2-2 nei tempi regolamentari animati dalla doppietta di Chajia per il Como e da quelle, in rimonta, di Carlini e Verna per il Catanzaro. Lo stesso Verna sbaglierà poi dagli undici metri, ma è il solo errore in seno alla compagine giallorossa. I due calci di rigore falliti, invece, da Dkidak e Bellemo regalano il passaggio del turno ai calabresi, che nel prossimo match di Coppa affronteranno al Bentegodi il Verona.